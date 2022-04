PSG : le club fortement ébranlé avant l'OM, un nouvel actionnaire en vue ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimanche, c'est le dernier gros match de la saison pour le PSG. Quasiment assuré du titre de champion de France avec ses 12 points d'avance à 8 journées de la fin, éliminé de la Champions League, le club de la capitale n'a plus que cette affiche pour se réconcilier avec ses supporters.

Kylian Mbappé voudra briller, lui qui ne sera sans doute plus là la saison prochaine, Lionel Messi et Neymar aussi, histoire de prouver qu'ils ne sont pas à Paris que pour l'argent. L'OM risque donc de passer une sale soirée. A moins que la bombe promise par Romain Molina n'ait ébranlé le club des Qataris...

Grosses révélations attendues mercredi

En effet, cet hiver, le journaliste d'investigation avait promis pour le printemps des révélations sur une affaire de corruption impliquant le PSG, qui ferait passer OM/VA pour une plaisanterie. Et dans la nuit de lundi à mardi, il a écrit sur Twitter : "Avril ne décevra pas, et ce dès demain... Keep the faith !". La vidéo tant attendue par tous les détracteurs du PSG version Qatar sera-t-elle pour mercredi ? Dans la dernière, le mois dernier, Molina avait déjà mis en lumière les dysfonctionnements internes du club de la capitale et fait quelques révélations sur des dérives du personnel. En préambule, il a déjà glissé que Doha ne cherchait pas à se désengager du PSG en 2023 mais qu'il recherche « un actionnaire minoritaire depuis un moment par contre. »

Quoi qu'il dise dans sa vidéo, les supporters marseillais ne pourront pas chambrer leurs homologues parisiens dimanche. Ou ces derniers se moquer d'eux en cas de victoire de leurs couleurs. En effet, comme on pouvait s'y attendre, ils sont interdits de déplacement au Parc des Princes. Pas vraiment une surprise ni une déception puisqu'ils boycottent la capitale depuis que le prix des places y flambe...

Avril ne décevra pas, et ce dès demain...💣



Keep the faith ! — Romain Molina (@Romain_Molina) April 11, 2022

Pour résumer Le journaliste d'investigation Romain Molina devrait faire des révélations sur le PSG mercredi, soit à quatre jours du Clasico. Lors d'une précédente vidéo, il a promis que ce serait plus violent que l'affaire OM/VA de 1993...

Raphaël Nouet

Rédacteur