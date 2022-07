PSG, OL, OM - Mercato : un nouveau cador de L1 torpille le dossier Rabiot !

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : Un échange Rabiot - Jorginho ?

L’AS Monaco veut compenser le départ d’Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid. D'après L'Équipe, le club de la Principauté a ciblé plusieurs joueurs, dont l’ancien parisien Adrien Rabiot. Pas essentiel à la Juventus, il pourrait quitter Turin cet été.

Selon Gianluca Di Marzio, plusieurs échanges ont même eu lieu avec entre Monaco et l’entourage du joueur de 27 ans. Les deux camps pourraient approfondir leur discussion après le tour préliminaire de Ligue des Champions.

Mais son salaire à Turin, estimé à 7 M€ par an, a freiné les dirigeants monégasques. L'AS Monaco ne devrait pas allé plus loin dans ce dossier et laisser l'OL et l'OM lutter pour le boucler d'ici au 1er septembre prochain ? Rien n'est exclu...