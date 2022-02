PSG, Real et Barça scrutent Ekitike, Galtier prie pour l’Ukraine, grosse surprise à Strasbourg ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Galtier prie pour l'Ukraine

Depuis quelques heures, la Russie est entrée en guerre contre l’Ukraine. Une action qui a sollicité de nombreuses réactions à travers le monde. Les bombardements ont laissé place à des images choquantes et le monde du football s’en trouve immédiatement impacté. « On s'est tous levé avec les images de ce qu'il se passe en Ukraine. Je voudrais envoyer un message à tous les Ukrainiens, a affirmé Christophe Galtier en conférence de presse. Je pense aux sportifs et plus précisément aux footballeurs et aux entraîneurs qui doivent vivre une situation dramatique. Je voudrais leur passer un message de soutien et j'ose espérer que le football français fera quelque chose pour le football ukrainien, je ne sais pas de quelle manière, mais le foot français doit soutenir tous les footballeurs et tous les entraîneurs qui se trouvent actuellement en Ukraine, sous les bombardements. »

OGC Nice : Lemina stoppeur à Strasbourg ?

L’Équipe croit savoir que Mario Lemina tient la corde pour évoluer en défense centrale au côté de Dante demain face au Strasbourg (17h). Suspendus, Jean-Clair Todibo et Flavius Daniliuc ne seront pas du déplacement en Alsace, de même que Jordan Amavi (genou) et Youcef Atal (clavicule). Du côté de Julien Stéphan, on attend « une atmosphère incandescente. Pour espérer quelque chose, il faudra réaliser un match parfait, en restant froids dans nos têtes, tout en étant ultra-engagés et passionnés ! »

SC Amiens : Pavlovic vers la Pologne ?

Selon Foot Mercato, Mateo Pavlović plaît fortement au Lech Poznań. Titulaire avec le SC Amiens, en Ligue 2, l’ancien joueur du SCO d’Angers pourrait quitter la France puisqu’a reçu une offre du club polonais. L’actuel deuxième du championnat a proposé un prêt avec option d'achat à Amiens. Nommé capitaine de son club depuis le mois de décembre, le joueur de 31 ans, arrivé en France il y a 6 ans, pourrait donc bien plier bagage.

Stade de Reims : ça se bouscule pour Ekitike

Convoité par Newcastle au mercato hivernal, Hugo Ekitike a fait le choix de la sagesse en terminant la saison au Stade de Reims. Actuellement blessé, l’attaquant du club marnais pourrait avoir plus de choix cet été. La Gazzetta dello Sport a confirmé que le PSG était bel et bien intéressé par son profil et que l'AC Milan suivait très attentivement cette piste en vue du prochain mercato. La liste des clubs venus superviser le buteur de 19 ans dimanche contre le Stade Brestois est impressionnante : Real Madrid, Borussia Dortmund et encore Manchester United ou Naples étaient notamment représentés à Delaune.

ESTAC : départ de MLS confirmé pour Matuidi

Après une saison et demie à l’Inter Miami, Blaise Matuidi va bien quitter le club. Annoncé sur le départ, l’international français (34 ans, 84 sélections) n’entre plus dans les plans de son entraîneur Phil Neville qui, pour la première fois, a évoqué publiquement sa situation, hier. « Je n’ai que des choses incroyables à dire sur Blaise. C’est un des joueurs du vestiaire sur qui je me suis beaucoup appuyé (...) mais il ne sera pas sur notre liste cette année. Je lui souhaite bonne chance », a-t-il déclaré. Au total, Matuidi aura disputé 47 matches et marqué deux buts avec Miami. Son nom est revenu du côté de l’ESTAC au cours du mercato hivernal. Sans suite.

🔴⚪️ Lors de Reims - Brest



Hugo Ekitiké ➡️ Il y avait de nombreux recruteurs 🙃 pic.twitter.com/kU1dHTTLOx — Reims VDT (@reimsvdt) February 24, 2022