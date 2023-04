Angers - PSG : Mbappé aérien, Messi magique, Soler décevant... les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Gianluigi Donnarumma (6) : Le portier italien s’est imposé sur le duel avec Niane qui aurait pu tout changer (5e). Il est ensuite totalement abandonné par sa défense sur la réduction de l’écart de Thioub (87e). Entre-temps, rien à signaler. Sergio Ramos (6) : Pris dans son dos par Niane d’entrée de jeu, l’Espagnol s’est ensuite très bien repris en défendant avec le couteau entre les dents. L’ancien Madrilène a parfaitement suivi les décrochages des attaquants adverses, anticipant constamment (15e, 19e). Marquinhos (6) : Un match dans un fauteuil pour le défenseur brésilien, très peu inquiété, et presque pas assez, puisqu’il est trop passif dans son duel aérien avant la réduction du score de Thioub (87e). Un relâchement après avoir, comme d’habitude, été dominant dans ce domaine pour le reste. Danilo Pereira (6,5) : Monsieur propre. Le Portugais a tout réalisé avec beaucoup de fluidité : placement juste (25e), anticipation parfaite (49e), renversements de jeu et relances sous pression… Danilo a montré toute l’étendue de sa palette. Il ne fait que confirmer son excellente saison. Achraf Hakimi (6) : Chahuté par Kalumba en tout début de match dans son couloir et coupable d’un dégagement plein axe sans conséquence (16e), le Marocain s’est ensuite mis dans son match défensivement, avec de l’impact. Offensivement, c’est lui qui fixe bien la défense au départ de l’ouverture du score parisienne avant de servir Messi (9e). Il doit faire mieux sur sa frappe en bonne position (54e) mais globalement, il s’est énormément montré pour combiner avec ses partenaires.

Messi et Mbappé, des intermittents qui assurent

Vitinha (5) : Le milieu de poche portugais a beaucoup bougé, tant dans ses compensations défensives que pour offrir ses solutions sur les phases de construction. Un travail de l’ombre qui ne lui a pas permis de toucher énormément de ballons. Sa perte de balle dangereuse a offert une occasion au SCO (48e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (89e).

Fabian Ruiz (6) : Ce Fabian Ruiz-là est beaucoup plus intéressant. Toujours bien placé pour activer le contre-pressing, le milieu espagnol a effectué des choix judicieux dans l’orientation du jeu et s’est montré extrêmement juste techniquement. L’ancien de Naples a dépassé la barre des 100 ballons touchés pour être le véritable métronome du PSG.

Juan Bernat (5,5) : Le latéral espagnol a très bien commencé en offrant, d’une remise bien ajustée, le premier but à Mbappé (9e). Mais que ce fut neutre ensuite pour le Parisien qui a le moins touché le ballon vendredi soir. Nuno Mendes, absent, peut dormir tranquille. Remplacé par El Chadaille Bitshiabu (89e).

Carlos Soler (5) : On l’a légèrement plus vu que sur ses dernières sorties, mais ses standards sont malheureusement tellement faibles que cela reste trop discret. L’Espagnol a affiché un peu plus de volume, a effectué plusieurs bons retours défensifs dans le couloir droit, et a tenté un jeu plus direct vers Mbappé en première période. On en attend encore tellement plus. Remplacé par Marco Verratti (62e).

Lionel Messi (6) : L’Argentin s’est montré par intermittence vendredi. On l’a vu brillant, comme sur son ouverture magnifique au départ de l’ouverture du score (9e), sur sa passe décisive pour le doublé de Mbappé (26e) ou encore sur sa percée (54e). Mais aussi très discret, parfois totalement effacé dans le jeu sur de très longues séquences. Sa frappe repoussée par Bernardoni aurait pu le lancer complètement (38e).

Kylian Mbappé (7) : Un match à deux visages, là encore. Mais diablement efficace. On a beaucoup vu Mbappé en première période, le temps pour lui de multiplier les appels, de revenir défendre parfois, et surtout d’inscrire un doublé, d’abord en deux temps sur le centre de Bernat (9e), ensuite en effaçant Bernardoni après une ouverture de Messi (26e). Mais au retour des vestiaires, il s’est effacé jusqu’à une frappe claquée par le portier angevin (74e).

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

🔴 #SCOPSG C'est terminé ! Paris produit et assure le strict minimum sur le terrain d'Angers, la lanterne rouge de Ligue 1, qui aura eu le mérite de tenter crânement sa chance.



2-1 avec un doublé de Mbappé

➡️ https://t.co/uIUa6rJKir pic.twitter.com/XwZ26QOnHo — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 21, 2023

Messi et Mbappé, des intermittents qui assurent

Vitinha (5) : Le milieu de poche portugais a beaucoup bougé, tant dans ses compensations défensives que pour offrir ses solutions sur les phases de construction. Un travail de l’ombre qui ne lui a pas permis de toucher énormément de ballons. Sa perte de balle dangereuse a offert une occasion au SCO (48e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (89e).

Fabian Ruiz (6) : Ce Fabian Ruiz-là est beaucoup plus intéressant. Toujours bien placé pour activer le contre-pressing, le milieu espagnol a effectué des choix judicieux dans l’orientation du jeu et s’est montré extrêmement juste techniquement. L’ancien de Naples a dépassé la barre des 100 ballons touchés pour être le véritable métronome du PSG.

Juan Bernat (5,5) : Le latéral espagnol a très bien commencé en offrant, d’une remise bien ajustée, le premier but à Mbappé (9e). Mais que ce fut neutre ensuite pour le Parisien qui a le moins touché le ballon vendredi soir. Nuno Mendes, absent, peut dormir tranquille. Remplacé par El Chadaille Bitshiabu (89e).

Carlos Soler (5) : On l’a légèrement plus vu que sur ses dernières sorties, mais ses standards sont malheureusement tellement faibles que cela reste trop discret. L’Espagnol a affiché un peu plus de volume, a effectué plusieurs bons retours défensifs dans le couloir droit, et a tenté un jeu plus direct vers Mbappé en première période. On en attend encore tellement plus. Remplacé par Marco Verratti (62e).

Lionel Messi (6) : L’Argentin s’est montré par intermittence vendredi. On l’a vu brillant, comme sur son ouverture magnifique au départ de l’ouverture du score (9e), sur sa passe décisive pour le doublé de Mbappé (26e) ou encore sur sa percée (54e). Mais aussi très discret, parfois totalement effacé dans le jeu sur de très longues séquences. Sa frappe repoussée par Bernardoni aurait pu le lancer complètement (38e).

Kylian Mbappé (7) : Un match à deux visages, là encore. Mais diablement efficace. On a beaucoup vu Mbappé en première période, le temps pour lui de multiplier les appels, de revenir défendre parfois, et surtout d’inscrire un doublé, d’abord en deux temps sur le centre de Bernat (9e), ensuite en effaçant Bernardoni après une ouverture de Messi (26e). Mais au retour des vestiaires, il s’est effacé jusqu’à une frappe claquée par le portier angevin (74e).

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

🔴 #SCOPSG C'est terminé ! Paris produit et assure le strict minimum sur le terrain d'Angers, la lanterne rouge de Ligue 1, qui aura eu le mérite de tenter crânement sa chance.



2-1 avec un doublé de Mbappé

➡️ https://t.co/uIUa6rJKir pic.twitter.com/XwZ26QOnHo — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Comme souvent, le PSG s'en est remis à ses stars pour s'imposer ce soir sur la pelouse d'Angers. Deux ouvertures magnifiques de Lionel Messi ont permis à Kylian Mbappé d'inscrire ses 21e et 22e buts de la saison en championnat.

Raphaël Nouet

Rédacteur