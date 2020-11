AS Monaco – PSG (3-2) : Mbappé a perdu ses nerfs face à Turpin après le but refusé à Kean

C'est une nouvelle remontada que le PSG a subi vendredi soir face à l'AS Monaco (2-3). Faute d'avoir su faire le break face aux hommes de Niko Kovac, le club de la capitale a fini par céder pour un revers qui fait mal alors que le match décisif face à Leipzig se profile mardi en Ligue des champions.

Il faut dire que le club de la capitale n'a pas été aidé par les circonstances, avec un but refusé par Clément Turpin et le VAR à Moïse Kean. But qui permettait aux Parisiens de mener 3-0. Le hors-jeu peu évident n'a pas manqué de faire parler. Et Kylian Mbappé de son côté a même perdu ses nerfs face à la décision de l'arbitre.

Mbappé n'a pas cru au hors-jeu

Canal Plus a en effet dévoilé une séquence où Mbappé ne cache pas son incompréhension de manière virulente. « Non non non, pas hors-jeu! Pas hors-jeu! Put*** », lâche d'abord Mbappé. Avant de s'étonner. « Il n'y a que moi hors-jeu non?! ». Mais Clément Turpin assure par la suite que c'est bien un hors-jeu de Kean qui est signalé, loin d'être évident à la vue du révélateur. De quoi nourrir la frustration côté PSG.