AS Monaco - PSG : Luis Enrique justifie la sortie de Mbappé et réagit à son départ en tribunes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le Paris Saint-Germain a été accroché ce vendredi sur la pelouse de l'AS Monaco (0-0), en match d'ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Luis Enrique a décidé de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur parisien a justifié cette décision, laissant entendre que l'attaquant français allait bientôt quitter le PSG.

"Tôt ou tard, on va devoir s'habituer à jouer sans Mbappé"

"C'est à 100 % une décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, on va devoir s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé. C'est une décision que je prends dans l'objectif d'avoir le meilleur pour l'équipe. (...) Il n'y a aucun problème. Il s'agit juste de gérer une situation de la manière que je pense être la meilleure, pour l'équipe", a expliqué le coach espagnol avant de livre son sentiment sur le match des siens. "Le match a eu deux mi-temps différentes. En première, l'adversaire s'est créé beaucoup d'occasions, plus de danger. En seconde, on s'est créé plus d'occasions, on a inversé la tendance. On aurait pu l'emporter comme on aurait pu le perdre en première période. Au final, le résultat est juste."

Au micro de Free Ligue 1, Luis Enrique a ensuite réagi au départ de Kylian Mbappé en tribunes suite à ce remplacement. "Je n'ai pas vu ce qu'il se passait en dehors du terrain. Cela fait partie du show du football, et mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse."

AS Monaco-PSG (0-0) : Donnarumma et Majecki assurent le match nul https://t.co/ZTqgL7FIgV — But! Football Club (@club_but) March 1, 2024

Podcast Men's Up Life