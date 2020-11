AS Monaco – PSG (3-2) : Mbappé déjà sur Leipzig, Kimpembe en colère

Mbappé : « Un Paris à deux visages »

Kylian Mbappé : «C'est un Paris à deux visages. On a fait une superbe première mi-temps et en deuxième, on s'est relâchés, on le paye cash. On perd un match de championnat. Maintenant, il y a un autre match qui vient très vite mardi et on se reconcentre déjà sur mardi. Je pense qu'on va se remettre en question et on est tout de suite déjà tourné vers mardi. C'est un contexte totalement différent, une autre compétition, et ce sont les matches qui s'enchaînent».

Kimpembe : « Catastrophique, inadmissible »

Presnel Kimpembe : « On fait une deuxième mi-temps catastrophique, inadmissible même. On n'a pas le droit de faire ça avec l'équipe qu'on a. Mais ce sont des choses qui arrivent. Maintenant il faut se projeter sur le match de mardi. Une faute professionnel ? En tout cas, c'est notre faute c'est sûr. On fait une deuxième mi-temps à oublier... »