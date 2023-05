ASSE, LOSC, PSG, OGC Nice : affaire Galtier... Digard et les Aiglons auditionnÃ©s, Dante dÃ©plore les consÃ©quences

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Selon RMC, l’enquête sur l’affaire Christophe Galtier avance avec les auditions depuis plusieurs jours de Didier Digard et des joueurs de l'OGC Nice. Interrogé par Jérôme Rothen ce jeudi sur les accusations de racisme à l’encontre l'entraîneur du PSG, Dante, la capitaine niçois, n'a pas caché que l'affaire avait secoué le vestiaire des Aiglons...

Dante : « J’ai entendu beaucoup de choses. Mais je ne peux pas m’exprimer »

« Sur le cas de Christophe, c’est clair que j’ai entendu beaucoup de choses, a confié le Brésilien. Mais je ne peux pas m’exprimer, surtout car il y a une enquête. C’était quelque chose dans une réunion où il y avait des gens, où ils ont entendu des choses. C’est à eux de se positionner. Après, c’est possible qu’il y ait d’autres joueurs qui vont se positionner par rapport à leur feeling, par rapport à ce qu’ils ont écouté. » Dante, lui, est resté évasif... « On n’en parle plus trop dans le vestiaire parce que ça nous a coûté beaucoup d'énergie avant le match contre Bâle, peut-être l’un des matchs les plus importants de l’histoire du club. Malheureusement, on s’est laissé piéger - je ne sais pas si c’est le bon mot - par cette affaire. Ça ne nous a rien apporté dans ce moment-là. Il y avait un autre moment pour sortir ça je pense. »