ASSE, OM, RC Lens : un ancien des trois clubs ne veut pas faire d'ombre à Galtier au PSG

Zoumana Camara a eu une riche carrière. Passé notamment dans les rangs du RC Lens, de l’Olympique de Marseille ou de l’AS Saint-Étienne en tant que joueur, l’ancien défenseur central s’occupe aujourd’hui des U19 du PSG et n’ambitionne pas de prendre la place de Christophe Galtier à moyen terme.

« Après 15 mois en tant qu'entraîneur des U19 du PSG et l'obtention de mon BEPF, est-ce que je me sens prêt à prendre une équipe première ? Dès cette mi-saison ? Ça me dérange, explique-t-il dans L’Équipe. Car je prône des valeurs, de fidélité, d'honnêteté, et si derrière, à mi-parcours, je les lâche... Mon ambition, c'est entraîner une équipe pro. Le niveau, c'est l'avenir qui le déterminera. Déjà, je veux franchir ce pallier et réussir à être performant. »

Camara (43 ans) n’a d’ailleurs pas de rapport spécifique avec le coach de l’équipe fanion du PSG. « Je n'ai pas plus de relations avec Christophe Galtier qu'avec Mauricio Pochettino. Moi, mon interlocuteur, c'est Yohan Cabaye, c'est lui qui fait le lien. Je n'ai pas de relation au-dessus, poursuit-il. Cela ne m'embête pas. Je m'adapte. Je suis sur mon chemin. J'ai la responsabilité de former des joueurs. Je n'ai pas le temps de me dire : "Pourquoi je ne parle pas à l'entraîneur numéro 1 ?" Si c'est fait à travers un intermédiaire, ça ne me pose pas de problème. »