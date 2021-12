ASSE, PSG, FC Nantes, OM, OL, RC Lens, LOSC, Stade Rennais : plus de précisions sur le courrier d'al-Khelaïfi pour faire annuler la CAN

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Dévoilée hier par RMC, l'information selon laquelle les clubs européens, et plus particulièrement les anglais, tenteraient de faire annuler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour des raisons sanitaires est réelle. Pour preuve, ce mercredi, le Times a réussi à se procurer le courrier envoyé par l'association des clubs européens (ECA), dirigée par Nasser al-Khelaïfi, à la FIFA pour que la compétition, prévue au Cameroun en janvier et février, soit reportée.

« En ce qui concerne les protocoles applicables, à notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore mis à disposition de protocole médical et opérationnel approprié pour le tournoi de la CAN, en conséquence, les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi. Pour certains clubs qui devraient libérer des joueurs, y compris les clubs anglais et français, des matches de compétition nationale doivent avoir lieu jusqu'au début janvier et, par conséquent, le chevauchement avec les dates de la CAN 2022 (avec les sélections pouvant appeler leurs joueurs à partir du 27 décembre) est ingérable. »

« En ce qui concerne les dispositions de quarantaine, il semble très probable que les diverses restrictions affecteront les déplacements depuis et vers les lieux concernés. Pour éviter tout doute, les clubs auront tout à fait le droit de ne libérer aucun joueur pour lequel des restrictions de voyage ou une quarantaine obligatoire s'appliquent. » Une énième manœuvre scandaleuse des clubs européens à l'encontre de l'épreuve phare du football africain, qui est pourtant son principal vivier…

