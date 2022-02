ASSE, PSG : Puel prend Mbappé pour cogner sur Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG partira avec un court mais précieux avantage sur le Real Madrid le 9 mars prochain en 8e de finale retour de la Ligue des champions au Bernabeu (1-0). Si Kylian Mbappé a réussi à débloquer le match d’hier dans le temps additionnel, Claude Puel tient à lui rendre hommage.

« Comme contre Rennes, il marque encore dans les arrêts de jeu. Il porte le PSG, il fait des différences, il a cette capacité d’accélération. La talonnade de Neymar est belle, mais après il fait toute l’action tout seul face à la défense du Real qui était pourtant en place. Il est devenu très, très complet. Sur le terrain, il est déterminant. Mais c’est aussi un garçon qui a la tête bien faite, je trouve, a-t-il analysé dans L’Équipe. Avec toute la pression sur lui, c’est là qu’il montre qu’il est grand. Sa maturité m’impressionne. D’une manière générale, j’aime comment il gère sa carrière. Il ne mélange pas tout. Il a eu ce petit trou avec le penalty raté contre la Suisse avec les Bleus à l’Euro. Ça aurait pu le toucher. Mais il est revenu encore plus fort. C’est un régal de le voir jouer. Cette saison, il est clairement au-dessus. C’est vraiment un grand. »

L’ancien entraîneur de l’ASSE, débarqué à la mi-décembre, en a profité pour secouer Lionel Messi de la torpeur dans laquelle il semble emprisonné depuis son arrivée au PSG l’été dernier. J’ai trouvé Messi plus entreprenant après l’entrée de Neymar, je suis fan de sa carrière évidemment. C’est un joueur tellement énorme. Mais on en attend plus et j’espère qu’il va retrouver son meilleur niveau et la régularité, a-t-il poursuivi. Au niveau de l’intensité, il faut qu’il soit plus tonique dans ses prises de balles. Depuis qu’il est à Paris, il n’a jamais su se mettre au niveau physique que réclame son jeu. Et il faut qu’il retrouve du plaisir. »

Lionel Messi a été noté 3/10 par @lequipe. 📂 pic.twitter.com/OOQksu6NgI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 15, 2022