ASSE, RC Lens : les Verts et les Sang et Or ont un atout monumental sur le PSG avec Messi

On a déjà tous hâte de voir Lionel Messi à l’oeuvre en Ligue 1. Si les débuts du nouveau prodige argentin du PSG ne sont pas encore vraiment fixés, il ne sera pas du déplacement à Brest vendredi en ouverture de la 3e journée de L1 (21h).

Il sera ensuite temps de peut-être faire ses premiers pas au Parc des Princes dans une ambiance qu’on imagine spectaculaire. Justement, Jean-Pierre Bosser assure que l’enceinte parisienne aura beau se parer de mille feux, elle n’aura jamais l’envergure de stades comme celui de Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne ou de Bollaert à Lens !

« Le Parc des Princes, c’est un joli stade, avec de l’ambiance même si, pour moi, il est loin du niveau de Lens ou Saint-Etienne qui sont mes préférés », a commenté l’ancien défenseur du PSG dans Le Télégramme. L’intéressé avait fait un stage à l'ASSE il y a 10 ans et semble avoir été marqué par le Chaudron.

