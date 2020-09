PSG : attaquants, suspensions, mercato, Reims... Tuchel se confie

Dimanche soir (21 heures, sur Téléfoot), le PSG se rend sur la pelouse du Stade de Reims. L'occasion pour les protégés de Thomas Tuchel de confirmer le regain de confiance (2 victoires sur les 2 dernières journées) après une entame de Ligue 1 compliquée (2 défaites). En conférence de presse, le technicien allemand a commenté l'ensemble de l'actualité parisienne.

Neymar, Mbappé, Icardi, les attaquants à la peine en ce début de saison

"J’ai le sentiment que l’on a fait une semaine avec beaucoup de qualité, une bonne attitude. C’était la première semaine depuis longtemps avec la possibilité de travailler tous ensemble. Je n’ai pas décidé avec quelle structure nous allons jouer. Ce sera aujourd’hui ou demain matin pour donner l’équipe qui jouera. Pour Icardi, on ne peut pas oublier le contexte, pour les autres aussi. Icardi attend de lui-même de toujours marquer. Ce n’est pas une période facile. Mais tout ce qu’il peut faire c’est rester calme et travailler. Il lui manque un peu de confiance que je ne peux pas lui donner. Il faut qu’il y ait ce but. Pour les autres, ils ont eu le coronavirus, ce n’est pas une situation normale. Ils leur manquent des capacités, mais ils en retrouvent."

Les suspensions de joueurs après le Classique

"Je peux comprendre, Di Maria a eu une réaction que l’on n’aime pas. Mais je veux constater que l’on a des suspensions pour 14 matchs et l’autre équipe a 4 matchs. Cela fait une grande différence. Je ne veux pas l’accepter, je ne peux pas comprendre. Mais il faut accepter…Tous les joueurs impliqués ont eu une mauvaise réaction. Mais elle ne vient pas toute seule. On a l’impression que l’on est presque seuls responsables."

Le mercato du PSG

Sur le peu de mouvement dans ce mercato : "La clef de la communication interne est qu’elle reste interne. Ce ne sont pas des grandes choses, mais ça va rester entre nous. J’ai toujours fait comme ça. C’est ma responsabilité de donner mon avis sur la saison, sur la situation au club. Je l’ai fait. Maintenant, on attend."

Les rumeurs Bakayoko et Rudiger : "Je ne parle jamais des noms, il faut respecter les autres clubs. Cela ne change pas. Je peux seulement dire que le club connaît mon analyse de la situation. J’attends maintenant. Le mercato n’est pas fini, la situation n’est pas facile. On a encore du temps. On attend."

Sur le déplacement au Stade de Reims