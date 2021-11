Ballon d'Or 2021 : Cristiano Ronaldo échoue à la 6e place, Donnarumma élu meilleur gardien

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après Pedri et son trophée Kopa, le FC Barcelone a remporté un deuxième trophée au Ballon d'or 2021 avec Alexia Putellas, élue meilleure joueuse de l'année, à 27 ans. Et c'est Gianluigi Donnarumma, 10e au classement « général », qui vient d'être élu meilleur gardien en obtenant le prix Yachine, lui qui a remporté l'Euro avec l'Italie et été sacré meilleur joueuse de la compétition. A noter que CR7, absent de la remise des trophées, est 6e.