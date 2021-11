Ballon d'Or 2021 : trois joueurs du PSG dans le Top 10, Messi grand favori

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma : le PSG compte 3 joueurs dans les 10 premiers du classement du Ballon d'Or 2021. La cérémonie va débuter à 20h30 et Lionel Messi, arrivé le dernier au gala, en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, est promis à un 7e sacre, avec Robert Lewandowski et Karim Benzema pour compléter le podium. A suivre, évidemment...

Ils sont dans le Top 10 du Ballon d'Or 2021 :



Karim BENZEMA 🇫🇷

Kevin DE BRUYNE 🇧🇪

CRISTIANO RONALDO 🇵🇹

Gianluigi DONNARUMMA 🇮🇹

JORGINHO 🇮🇹

N'Golo KANTÉ 🇫🇷

Robert LEWANDOWSKI 🇵🇱

Kylian MBAPPÉ 🇫🇷

Lionel MESSI 🇦🇷

Mohamed SALAH 🇪🇬 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 29, 2021

Leo Messi et toute sa famille brillent sur le tapis rouge du Ballon d'Or 2021 ✨#ballondor pic.twitter.com/TUaSr4HPVE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021