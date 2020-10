Basaksehir - PSG (0-2) : la polémique Danilo - Marquinhos énerve Tuchel

En temps normal, Thomas Tuchel aurait dû se présenter avec un grand sourire aux lèvres après la victoire du PSG sur la pelouse de Basaksehir (2-0). Seulement, quand on est entraîneur du club de la capitale, il n'y a jamais de temps normal, juste des polémiques à répétition. Celle du moment concerne le placement de Danilo et Marquinhos, l'Allemand ayant décidé de faire jouer le milieu en défense centrale et le défenseur central au milieu. Pour ennuyer son directeur sportif, Leonardo, à qui il avait demandé un suppléant à Thiago Silva ? Fallait pas poser la question…

"Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos"

"Pourquoi ne pas revoir Danilo et Marquinhos encore dans les prochaines semaines ? J’ai déjà expliqué pourquoi. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos. L’année dernière, il a joué comme ça et on a fait la meilleure saison de l’histoire du club. Si vous avez vu nos matches au Portugal, vous comprenez pourquoi il joue comme ça. C’est possible aussi de voir Danilo attaquant et Raphinha milieu de terrain. On a beaucoup de possibilité (ironique). Pour moi, Danilo est un défenseur plus qu’un milieu."

L'argument du Final 8 de la Champions League ne tient pas vraiment vu le niveau des adversaires. Mais en se crispant à ce sujet, Thomas Tuchel a clairement montré qu'il y avait un souci à ce niveau…