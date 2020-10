Basaksehir - PSG (0-2) : Moise Kean fait marquer des points à Leonardo face à Tuchel

A la mi-temps, le PSG ne faisait pas le malin. Après sa défaite à domicile contre Manchester United (1-2), il était tenu en échec par Basaksehir (0-0) et avait perdu Neymar, sorti sur blessure après 25 minutes. Si les hommes de Thomas Tuchel avaient dominé les débats lors de la première période, ils avaient péché au niveau du réalisme. Heureusement, tout s'est amélioré après la pause, grâce à une recrue estampillée Leonardo…

A la 64e minute, le joueur prêté par Everton s'est trouvé à la réception d'un corner de Kylian Mbappé pour catapulter le ballon dans les filets turcs d'un joli coup de tête. Un quart d'heure plus tard, il a récupéré le cuir, s'est retourné et a trompé le portier adverse d'un joli tir. Si les Parisiens ont dominé, si Mbappé s'est procuré des occasions, c'est bien l'Italien de 20 ans qui s'est distingué ce soir.

Et qui dit Moise Kean dit Leonardo. Car c'est bien le directeur sportif du PSG, absent ce soir en Turquie pour raisons personnelles, qui a recruté l'ancien prodige de la Juventus Turin. Thomas Tuchel aurait préféré se renforcer à d'autres postes, le Brésilien a suivi une autre voie. Dans la guerre larvée qui oppose les deux hommes, ce doublé de Kean marque clairement un point en faveur de Leonardo. Tuchel pourra toujours se consoler en rappelant qu'il y a un an, au même stade de la compétition, Mauro Icardi avait aussi trouvé le chemin des filets. Avant d'afficher ses carences à mesure que le niveau s'est élevé, finissant par sortir du onze de départ…

Moise Kean scoring goals for PSG.



Get used to it.



Istanbul Basaksehir 0-2 PSG#UCL #IBFKPSG pic.twitter.com/1j836pbyCe