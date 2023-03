Bayern Munich - PSG : diffusion en direct, où et quand voir le match, ce qu'il faut savoir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C’est LE choc de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mardi 14 février dernier, les allemands, tout en maîtrise, ont abordé de la meilleure des manières leur huitième de finale aller en s’imposant au Parc des Princes 1 à 0, sur un but du français Kingsley Coman.

Vous l’avez compris, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont plus le droit à l’erreur en terre bavaroise. Ce dernier, devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG (201 réalisations) le week-end dernier face au FC Nantes, sera en pleine possession de ses moyens contrairement au match aller. En effet, de retour de blessure, il n’avait pas été affiché dans le onze de départ et Christophe Galtier avait dû composer sans lui pendant la première heure de jeu.

Côté Bayern, leur forme du moment ne faiblit pas en Bundesliga. Malgré une défaite face au Borussia Mönchengladbach (3-2) juste après leur victoire face aux Parisiens, ils ont ensuite enchaîné deux victoires contre l’Union Berlin (3-0) et contre Stuttgart (2-1).

Le moindre faux pas d’un côté, comme de l’autre, sera fatal et mettra fin au rêve d’un des deux clubs de soulever le trophée de l’UEFA Champions League. Une chose est sûre : la tension sur la pelouse (et en dehors) sera palpable…

Quelle chaîne diffuse le match Bayern Munich vs PSG ?

Rendez-vous sur la chaîne TV RMC Sport, ainsi que sur les plateformes de streaming concernées, pour vivre en live le match retour de huitième de finale de la Ligue des Champions, Bayern Munich - Paris Saint-Germain, ce mercredi 8 mars à partir de 21 heures.

Où se joue Bayern Munich - PSG ?

Cette rencontre tant attendue se jouera sur le terrain de l’Allianz Arena, à Munich et sera sifflée par l’arbitre Daniele Orsato. Jusqu’à 75 000 supporters peuvent prendre place dans le stade pour ce match capital.

À quelle heure aura lieu le match retour de Ligue des Champions ?

Pour assister en direct au duel opposant deux géants du football européen : le Bayern contre le PSG, soyez prêt à 21 heures tapantes ! Le coup d’envoi sera donné par l’arbitre italien, Daniele Orsato, sur la pelouse du club bavarois, pour aller chercher une qualification pour les quarts de finale de la C1.

Les infos de dernière minute de la rencontre Bayern Munich - PSG

Ce lundi, via un communiqué, le club francilien a lâché LA bombe de la semaine : Neymar Jr doit se faire opérer de la cheville droite, il dit adieu à sa saison. Le 19 février dernier, victime d’un tacle appuyé du joueur lillois, Benjamin André, la star brésilienne s’est écroulé sur le terrain, avant de sortir sur civière. Pas de fracture à déclarer, mais « le staff médical du PSG a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l'entraînement collectif ». L’intervention se déroulera dans les prochains jours à Doha, au Qatar, à l’hôpital ASPETAR plus précisément. Au vu des statistiques dont il fait preuve depuis le début de saison (20 matchs, 13 buts et 11 passes décisives, son absence est forcément un cataclysme pour le club de la capitale… « Je reviendrai plus fort » a posté le joueur international sur son compte Instagram.

Heureusement, Lionel Messi, quant à lui, a avoué se sentir de mieux en mieux au sein du club parisien et apprécier cette saison. De plus, l’entraîneur parisien pourra compter sur le retour de son autre star brésilienne et capitaine, Marquinhos, victime d’une déchirure intercostale et de son international marocain, Achraf Hakimi (touché à la cuisse).

Les hommes de Julian Nagelsmann, de leur côté, bénéficient d’un retour de choix : l’international sénégalais Sadio Mané. À 10 jours du duel contre le PSG, le grand absent du Mondial 2022 a de nouveau foulé les terrains du championnat allemand. Opéré du péroné au mois de décembre et éloigné des terrains depuis trois mois et demi, son retour ne pouvait pas mieux tomber pour le club bavarois.

Les compositions probables

Bayern Munich : Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Coman, Kimmich, Goretzka, Davies, Muller, Choupo-Moting, Musiala.

PSG : Donnarumma, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos, Mukiele, Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes, Messi, Mbappé (à noter : le retour de Renato Sanches et d’Achraf Hakimi dans le groupe pour le déplacement).