Bayern Munich - PSG : les compos officielles

Battu à l'aller (1-0), le Paris Saint-Germain, privés de Presnel Kimpembe et Neymar, blessés, tentera d'inverser la tendance ce mercredi (21h) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. À deux heures et demi du coup d'envoi de ce choc, découvrez les onze de départ alignés par Julian Nagelsmann et Christophe Galtier

Bayern Munich : à venir.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes - Vitinha, Verratti, Ruiz - Mbappé, Messi.