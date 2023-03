Bayern Munich - PSG : Verratti affiche sa confiance et compte sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le match retour

"C'est un match très important. On a perdu 1-0 à l'aller à la maison, mais tout reste à jouer. Il faut faire un grand match contre une grande équipe. Tous mes coéquipiers ont confiance. On est prêts."

Les leçons du match aller

"La première période contre le Bayern, c'était dur. Mais ça nous sert de leçon. On sait ce qu'on doit faire et ne pas faire. Ce sera un match différent de celui de Paris."

Mbappé

"Kylian, c'est Kylian. On a de la chance de l'avoir ici. Il a une très grande personnalité, on a besoin de joueurs comme lui. (...) Dans les matchs comme ça, on a besoin de tout le monde. Mbappé, c'est un joueur toujours présent dans les grands matchs."

Sa forme

"Le mois de janvier, c'était un peu dur. Avec la coupure du Mondial, c'était comme le mois de juillet. On avait perdu du rythme. J'ai eu une blessure qui m'a tenu loin. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens très bien sur un terrain. J'arrive à jouer de plusieurs façons. Je me sens bien avec mes coéquipiers, avec le système. Je me sens bien."

Propos retranscrits par RMC Sport.