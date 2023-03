Bayern - PSG : la loi des ex, Mbappé et Messi transparents, Verratti à la faute... Paris peut s'en vouloir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Et voilà, une fois encore, le PSG s'est fait sortir sans gloire de la Champions League. Et encore une fois, il a de bonnes raisons de s'en vouloir car, comme face au Real Madrid l'an dernier, il avait largement les moyens d'éliminer le Bayern Munich. Seulement, à l'aller comme au retour, il a affiché les mêmes limites agaçantes que le plombent d'année en année. Nous en avons ciblé trois. Trahi par ses superstars... et Galtier Comme à l'époque de Zlatan Ibrahimovic, le problème de reposer sa réussite sur un seul joueur, c'est que le jour où il est bien pris ou en manque de réussite, eh bien il n'y a pas de salut ! Ce soir, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont perdu plus d'un tiers des ballons qu'ils ont joué. Et ils n'ont pas réussi à se montrer dangereux, bien isolés par les Bavarois. Survoler la Ligue 1, c'est bien et c'est facile quand son club a trois à six fois le budget de la concurrence. Mais face à des adversaires de même niveau, ça se complique sérieusement quand il n'y a pas le jeu adéquat pour mettre le Français et l'Argentin sur orbite. Et ça, c'est la faute de Christophe Galtier !

Verratti, toujours la même chanson

Même constat que précédemment : faire des tours sur soi-même, ça passe en Ligue 1. En Champions League, dans les tours à élimination directe, ce n'est pas possible. La perte de balle de Marco Verratti sur le but de Choupo Moting ce soir est impardonnable. Celle sur celui de Serge Gnabry l'est tout autant. Parce que l'Italien est censé être l'un des cadres de cette équipe. OK, son jeu comporte des risques. Mais ces risques, il faut savoir les prendre au bon moment. Pas quand on est entourés de trois adversaires dans sa surface. C'est finalement le drame avec Verratti : on a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs ni des gifles reçues année après année !

La loi des ex

Bon, là, le PSG n'y peut rien. Cette loi des ex renvoie à une vieille période, pré-Qatar, quand Fabrice Fiorèse revenait hanter le Parc des Princes. Là, Kingsley Coman, formé au PSG, a marqué le but de la victoire bavaroise à l'aller alors qu'Eric Choupo Moting, parisien entre 2018 et 2020, a ouvert le score au retour. Le PSG n'y peut rien... sauf qu'on se dit qu'il aurait pu garder ces deux joueurs, surtout le Français. Plutôt que de dépenser des millions dans des pseudos stars à la Neymar, il aurait pu faire confiance à son Titi, qui a également brisé son rêve en 2020...

Pour résumer Comme l'an dernier à la même époque, le PSG s'est fait sortir de la Champions League dès les 8es de finale. Et comme face au Real Madrid, il peut s'en mordre les doigts car il a eu les occasions pour éliminer le Bayern Munich...

