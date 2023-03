Bayern Munich - PSG : Mané envoie un message fort aux Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sadio Mané est de retour ! Après avoir manqué la Coupe du Monde au Qatar et le début de l’année 2023, l’attaquant sénégalais sera être présent pour affronter le PSG à l’occasion du match retour en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le choc va décider du reste de la saison des deux équipes, pour l’instant, c’est bien le club allemand qui a l’avantage après s’être imposé au Parc des Princes sur le score de 1 à 0. Sadio Mané n’a pas caché sa confiance avant d’affronter les coéquipiers de Kylian Mbappé.

« Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l’un des plus grands au monde, a d’abord rappelé l’international sénégalais. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes : absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable », a d’abord expliqué l’offensif bavarois dans un entretien accordé à Bild.

« Il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! », a prévenu Sadio Mané. Comme son entraîneur, Julian Nagelsmann, ce n’est pas la confiance qui manque.