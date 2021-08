Brest - PSG (2-4) : Pochettino rappelle ses joueurs à l’ordre dont Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Sans Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain s’est imposé ce vendredi sur le terrain de Brest (4-2), en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. En signant sa troisième victoire en autant de matchs, le PSG prend provisoirement la tête du championnat.

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a livré son sentiment après la victoire non sans difficultés des siens.

« Cela a été une partie très disputée, contre une très belle équipe. On a bien commencé le match, en menant 2-0, on a eu beaucoup d'occasions, mais on aurait dû être plus cliniques dans le dernier geste. On concède le premier but sur une transition. C'est une Ligue très ouverte, et cela peut arriver à tout moment. C'était un peu la même dynamique en seconde période. Sur les dernières minutes, on a été un peu en difficulté. Mais je suis content car on a pris trois points contre une belle équipe », s’est félicité l’entraîneur parisien, avant de rappeler à son équipe qu’il y avait encore des choses à travailler. « On doit s'améliorer en tout, dans le jeu offensif, dans le jeu de position. Trouver une meilleure position pour contrer des équipes qui jouent en bloc bas. Il faut trouver un jeu plus fluide pour avoir un jeu offensif de plus grande qualité. Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions. »

💬 Mauricio Pochettino, Presnel Kimpembe, Angel Di Maria et Idrissa Gueye commentent la victoire face à Brest.#SB29PSGhttps://t.co/12iGOMVNTa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2021