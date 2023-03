Brest - PSG : Mbappé en leader, Messi effacé, Verratti toujours sonné... les tops et les flops d'une victoire dans la douleur

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les tops Kylian Mbappé : d'entrée, il a essayé de secouer le cocotier, participant au jeu, touchant beaucoup de ballons, recherchant des une-deux avec ses partenaires pour s'engouffrer dans la profondeur. Il aurait dû obtenir un pénalty d'entrée pour une main de Dari sur une frappe de sa part. C'est lui qui permet à Paris d'ouvrir le score à la 37e avec une grosse frappe de 25 mètres que le gardien brestois renvoie dans les pieds de Soler. Porteur du brassard, il n'a jamais baissé les bras et en a été récompensé avec ce 202e but sous le maillot parisien, inscrit dans les arrêts de jeu après avoir été lancé par Messi au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery : dans le monde post-Munich où la plupart des stars sont pointées du doigt, lui mériterait d'avoir sa place d'assurée dans le onze de départ parisien. Il n'a que 17 ans mais montre match après match qu'il a tout d'un grand. Solide sur ses appuis pour résister aux charges adverses, il a une très belle lecture du jeu et une technique lui permettant de casser des lignes. Il a encore tendance à sortir un peu de son match mais quand il est bien dedans, il sait faire mal ! Carlos Soler : c'est très généreux pour l'Espagnol mais pour une fois qu'il marque, il mérite d'être dans les tops. En plus, il aurait pu avoir un doublé à son actif mais le gardien brestois à réaliser un superbe arrêt, déviant une frappe qui partait en pleine lucarne sur son poteau. Hormis ces deux gestes offensifs, Soler a été assez timide dans le jeu, encore une fois. Mais comme la plupart de ses coéquipiers ont fait pire...

Les Flops

Lionel Messi : vous avez le droit de trouver discutable qu'il soit dans cette catégorie. Car il s'est procuré quatre ou cinq grosses occasions et aurait marqué sans un Bizot en feu dans les buts bretons. Mais si on rappelle que ce joueur a gagné sept Ballons d'Or, on se dit que ce qu'il a montré ce soir est indigne. Surtout qu'il était censé faire oublier son raté munichois. Mbappé, dans la même situation, s'est bougé, lui. Mais l'Argentin n'est visiblement pas à Paris pour faire passer des messages ou se faire pardonner de quoi que ce soit. Il est là pour attendre la balle en marchant, trouver une passe lumineuse (comme sur le deuxième but parisien, sa 300e passe décisive en carrière) ou frapper au but. Pas du tout l'attitude d'un leader. Et donc pas suffisant, à notre humble avis...

Marco Verratti : soit il avait encore la tête à l'Allianz Arena, soit il avait les propos de Daniel Riolo à l'esprit, soit il pense déjà à son retour à Pescara. Ou tout à la fois. En tout cas, quelle triste partie de l'Italien ! Et le pire, c'est que les arbitres ne tombent plus dans ses simulations et sifflent désormais main quand il prend le ballon après s'être laissé tomber ! Mais le plus incroyable, c'est qu'au moment de faire rentrer Renato Sanches à la 88e, Christophe Galtier a préféré faire sortir Zaïre-Emery plutôt que lui. Le totem d'immunité !

Fabian Ruiz : il fut un temps, il brillait au Napoli et le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid se battaient pour le récupérer. Mais ça, c'était avant. D'ailleurs, sans lui, le Napoli vole vers le titre en Serie A. Ce soir, il paraît qu'il était titulaire contre Brest. Il paraît...

Fin du match et victoire des Parisiens 🆚 Brest, 2⃣ buts à 1⃣ ! ⚽️#Ligue1 I #SB29PSG pic.twitter.com/UyIr6hHAv3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2023

Pour résumer Le PSG a poursuivi sa marche vers un 11e titre de champion de France en s'imposant à Brest (2-1) ce samedi soir. Une victoire aux forceps, grâce à un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu. Voici nos tops-flops de cette rencontre.

