Bruges - PSG : Pochettino a tranché pour le poste de gardien

On pensait que Mauricio Pochettino allait instaurer une rotation dans ses buts façon Real Madrid ou FC Barcelone il y a quelques années. A l’époque, les deux clubs avaient décidé d’aligner un titulaire en Champions League, un autre en championnat. A Paris, on imaginait Keylor Navas jouer en Ligue 1 et Gianluigi Donnarumma en Champions League.

Ce ne sera pas le cas. En tout cas, pas ce soir. En effet, selon L’Equipe, c’est bien Navas qui sera titulaire à Bruges. Et quoi de plus normal étant donné que le Costaricain a remporté quatre fois la Champions League alors que son collègue italien la découvre quasiment ?

Keylor Navas sera titulaire dans le but du PSG à Bruges



Le gardien costaricien gardera le but du PSG, ce mercredi soir, à Bruges. Gianluigi Donnarumma sera donc sur le banc https://t.co/5gYVjnVQjk #CLUPSG pic.twitter.com/ZFQQdtxlKz — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2021