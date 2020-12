Depuis plusieurs années, il est demandé aux joueurs d'une équipe de quitter le terrain quand ils entendent des propos racistes venus des tribunes. C'est ce qui se passe actuellement au Parc des Princes où le match PSG-Basaksehir est arrêté depuis la 14e minute, les deux équipes étant rentrées aux vestiaires. Mais comment est-ce possible puisque la partie se joue à huis clos ?

Tout simplement parce que le champion de Turquie accuse le quatrième arbitre d'avoir tenu des propos racistes ! Un fait incroyable qui a incité les joueurs et l'encadrement visiteur, après plusieurs minutes de palabres, à retourner aux vestiaires. Le match est donc arrêté pour le moment, en attendant de plus amples informations.

Istanbul Basaksehir have left the pitch after accusations of racism in their game against PSG#PSGIBFK #UCL pic.twitter.com/iKrMbx6lbH