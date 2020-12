Champions League : PSG - Basaksehir, les compos (on prend les mêmes…)

Ça ne va pas ressembler à grand-chose, ce PSG-Basaksehir ! A vrai dire, le plus important se passera avant le deuxième coup d'envoi de la partie, arrêtée hier après 14 minutes après que le staff et les joueurs du club turc aient entendu le quatrième arbitre prononcer des paroles racistes. Les deux équipes devrait rentrer sur la pelouse avec des tee-shirts condamnant le racisme et se mélanger dans le rond central, comme un symbole d'unité. Des banderoles de supporters parisiens ont également été déployées dans le Parc pour condamner toute discrimination ainsi que pour féliciter les joueurs pour leur comportement hier.

Cette rencontre, qui va donc reprendre là où elle s'est arrêtée hier avec les mêmes 22 acteurs, ne présente plus qu'un seul intérêt : savoir si le PSG, déjà qualifié, va terminer premier de sa poule. Pour cela, il lui faudra s'imposer face à des Turcs déjà éliminés.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Rafinha - Mbappé, Neymar

Basaksehir : Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Özcan, Türüç - Gulbrandsen, Crivelli, Tekdemir