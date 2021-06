Copa America : Brésil – Venezuela, sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tenant du titre et favori de cette Copa America organisée à la va-vite sur son sol, le Brésil de Neymar démarre tranquillement face au Venezuela. Solides vainqueurs de l'Equateur et du Paraguay lors des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde (2-0 à chaque fois), la Seleçao se présente face à un adversaire qui l'avait mis en difficulté le 14 novembre dernier (victoire 1-0 à Sao Paulo grâce à Roberto Firmino). Attention donc !

Brésil – Venezuela sur le site L'Equipe

Pour suivre le match Brésil – Venezuela depuis la France, il faudra vous connecter à L'Equipe.fr et aller dans l'onglet « Live ». Les quatre premiers matchs de la compétition sont gratuits. Pour tous les autres, ils seront réservés aux abonnés de L'Equipe.