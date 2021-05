Coupe de France : MHSC - PSG, les compos (Mbappé est bien titulaire)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Gros tournant dans la saison du Paris Saint-Germain. Après son élimination de la Champions League et alors qu'il compte trois points de retard sur le LOSC à deux journées de la fin du championnat, le club de la capitale n'a plus que la Coupe de France pour sauver la saison de ses 40 ans. Tout faux pas est interdit face à une équipe montpelliéraine très ambitieuse, qui verra partir Michel der Zakarian au terme de l'exercice et qui aimerait conclure son cycle en beauté avec un trophée.

MHSC : Bertaud - Souquet, Hilton, Congré, Ristic - Sambia, Ferri, Savanier, Laborde - Mollet - Delort.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Paredes, Gueye - Sarabia, Rafinha, Mbappé - Icardi.