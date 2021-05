Coupe de France : Montpellier - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

Pour cette demi-finale, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, sera privé de Juan Bernat, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier, tous blessés, et Presnel Kimpembe et Ander Herrera, tous deux suspendus.

Les absents du côté du PSG : Bernat (ligaments croisés), Verratti, Kurzawa (cheville), Letellier (main), Kimpembe, Herrera (suspendus).

Mbappé de retour

Kylian Mbappé Credit Photo - Icon Sport

Tout comme lors de la victoire ce dimanche sur la pelouse du RC Strasbourg (3-2), le coach du MHSC, Michel Der Zakarian, devra faire sans Jonas Omlin, Pedro Mendes et Ambroise Oyongo.

Les absents du côté de Montpellier : Omlin (cuisse), Mendes, Oyongo (genou).

Montpellier : Bertaud - Sambia ou Souquet, Hilton (cap.), Congré, Ristic ou Cozza - Savanier, Ferri - Laborde, Mollet, Mavididi - Delort

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.