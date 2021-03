Coupe de France : PSG - LOSC, les compos (beaucoup d'absents des deux côtés)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Soumis aux cadences infernales depuis le début de la saison, le PSG et le LOSC ont décidé de faire tourner leurs équipes cet après-midi. C'est bien dommage pour la Coupe de France, qui aura du mal à trouver une telle affiche, opposant les deux premiers du championnat, d'ici la fin de cette édition…

L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a décidé de reposer Kimpembé et Mbappé, et il ne peut compter sur Neymar. De son côté, Christophe Galtier a laissé au repos Fonte, Bamba et Ikoné. Voici les deux onze :

PSG : Rico – Florenzi, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Gueye, Paredes (cap.) – Di Maria, Rafinha, Draxler – Icardi.

LOSC : Maignan – Celik, Djalo, Botman, Bradaric – L. Araujo, Soumaré, Xeka, T. Weah – Yazici, Yilmaz.