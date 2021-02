Dijon – PSG (0-4) : Pochettino règle une question capitale pour sa relation avec Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est un des rares sujets épineux mis sur la table depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Jusqu'à présent, le technicien argentin semblait assez peu compter sur Rafinha, pourtant régulièrement brillant quand Thomas Tuchel l'a aligné en première partie de saison.

Une décision qui a fait parler, d'autant plus que le Parisien assurait il y a quelques jours que le coach du PSG n'était pas fan de Rafinha depuis longtemps déjà. Une opinion assez ennuyeuse à Paris dans la mesure où le Brésilien, ancien partenaire de Neymar au FC Barcelone, est un grand ami de la star brésilienne. Pour s'éviter quelques tensions avec la star parisienne, Pochettino serait donc inspiré de mettre de l'eau dans son vin avec Rafinha.

Pochettino - Rafinha, un lien se crée

C'est justement ce qu'il a fait ce samedi en alignant le milieu de terrain à Dijon. Et comme Rafinha lui a répondu avec une performance très convaincante, le technicien argentin a pu rétablir un lien de confiance pour le moment ténu. « On est très contents de Rafinha et de ce qu’il a fait. Le manque de rythme peut être logique. Il a eu un début d’année difficile avec la Covid mais petit à petit il retrouve la forme et montre un engagement complet », a confié Pochettino après le match.