Dijon – PSG (0-4) : un éternel remplaçant de Pochettino a perdu ses nerfs après le match !

Le PSG a remporté ce samedi soir un succès convaincant sur la pelouse d'une bien faible équipe de Dijon (4-0). Un match qui lui a permis de se relancer en championnat mais aussi de relancer quelques seconds couteaux. Danilo, Diallo ou encore Rafinha ont réalisé de bons matchs. De quoi rassurer Pochettino sur sa profondeur de banc.

En revanche, un homme reste pour le moment hors des plans du coach argentin. Mitchel Bakker, sur lequel Thomas Tuchel misait souvent, n'est même pas entré en cours de match quand le jeune Michut a connu ses premières minutes en professionnel. De quoi faire naître quelques tensions d'après match.

Bakker a quitté l'entraînement... avant de revenir

Selon l'Equipe, Mitchel Bakker se serait agacé lors d'un entraînement léger après la rencontre réservé aux remplaçants parisiens. « Lassé par les consignes des préparateurs physiques du PSG, (Bakker) a prématurément mis un terme à sa séance. Passablement irrité, il a expédié un coup de pied dans le tapis de sol avant de rentrer au vestiaire », raconte l'Equipe.

Alors que Layvin Kurzawa a tenté de retenir son partenaire en vain, ce dernier est néanmoins revenu quelques minutes plus tard pour terminer la séance avant de présenter ses excuses auprès du staff parisien. Un coup de nerfs qui devrait rester sans suite, d'après le quotidien.