Discipline : 2 matches pour Neymar (PSG), 1 pour Djalo (LOSC) et Slimani (OL)

C'était attendu mais il appartiendra d'estimer s'il s'agit d'une décision acceptable ou pas : expulsé samedi dernier pour avoir bousculé Djalo à la dernière seconde de PSG-LOSC (0-1), Neymar n'a écopé que de deux matches de suspension ferme (plus un avec sursis). Ce qui signifie que la commission de discipline n'a pas pris en compte le coup de pied qu'il a donné à un Lillois dans la mêlée ayant suivi ni le fait qu'il ait cherché la bagarre avec Djalo, lui aussi expulsé (et qui a pris un match ferme plus un avec sursis), dans les couloirs du Parc.

Deux matches ferme plus un avec sursis : Neymar (PSG).

Deux matches ferme : Belkebla (SB29), Cassama (Reims).

Un match ferme plus un avec sursis : Djalo (LOSC), Slimani (OL).

Un match ferme : Boye (FC Metz), Gonzalez (OM), Paredes (PSG), Gueye (PSG), Faes (Reims).