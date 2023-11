Équipe de France, PSG : Zaïre-Emery, 17 ans et déjà comparé aux plus grands

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Des jours, des semaines même, que tous les qualificatifs sont utilisés à son sujet. Warren Zaïre-Emery, qui s'est déjà fait une place en or au PSG, avec un statut de titulaire à seulement 17 ans, vient également, comme vous le savez, de pousser la porte de l'équipe de France. Une ascension rare, comme on en voit peu, sur laquelle est revenu Arsène Wenger, l'ancien technicien d'Arsenal.

Mbappé, Kanté, Pogba...

Pour le compte du Parisien, l'Alsacien a tenu à dire tout le bien qu'il pensait de Zaïre-Emery. Avec des comparaisons pour le moins flatteuses. Extraits : "Il est d’une précocité exceptionnelle. Quand à 17 ans, ton coach en club te choisit parmi les premiers pour être titulaire, ça sous-entend que tu dégages quelque chose d’inarrêtable. Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé, dans le sens où il fait déjà l’unanimité à un âge où en général tout le monde dit : ‘Il est doué, oui, mais on va voir…"Son calme est assez bluffant par rapport à son âge. Et dans les grands matchs, j’apprécie sa capacité à résister dans les duels et la force qu’il dégage(...)Il a quelque chose de la puissance de Paul Pogba, mais aussi des points communs avec N’Golo Kanté dans cette aptitude à récupérer les ballons. Zaïre-Emery est un peu un mix des deux. Il a aussi un petit truc de Patrick (Vieira) aussi. Un milieu box to box comme disent les Anglais."

Podcast Men's Up Life