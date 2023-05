ESTAC - PSG : Paris a fait le travail, le titre se rapproche

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG est repassé aux choses sérieuses. Avec l'obligation de vaincre face à Troyes, et de ne pas laisser les observateurs se focaliser sur l'extra-sportif, les joueurs e Christophe Galtier ont fait le nécessaire en s'imposant sur le terrain de Troyes. Victoire rendue facile par un bon début de rencontre. Dès la 8e minute, un centre de Vitinha, détourné par Palmer-Brown, rebondissait sur la transversale de Gallon, le portier troyen. A l'affût, Kylian Mbappé concluait de la tête et donnait l'avantage aux Parisiens (0-1, 8e).

Les joueurs du PSG, appliqués, maintenaient la pression et manquaient de faire le break par l'intermédiaire de Ruiz, sur une frappe trop écrasée (21e), de Danilo, sur une tête non cadrée, et en raison d'un belle parade de Gallon sur une nouvelle frappe de Ruiz (27e). Les Troyens répliquaient enfin dans la minute suivante, Ugbo poussant même Marquinhos à s'interposer sur la trajectoire du ballon et à sauver les siens alors que le but était vide.

Espoir de courte durée pour l'ESTAC

Au retour des vestiaires, le PSG maintenait la pression et continuait de largement dominer les débats. Ekitike, puis Verratti, manquaient le but du break, avant que Vitinha, sur une ouverture du milieu de terrain italien, marque à son tour en deux temps et en dépit d'une énième parade de Gallon (0-2, 59e). La différence faite, le club de la capitale, jamais inquiété jusque-là en seconde période, s'attachait à conserver le ballon. Mais à la 83e minute, sur un bon centre de Yade, Chavalerin coupait la trajectoire du ballon et plaçait un coup de la tête sous la barre transversale de Donarrumma (1-2, 83e).

Pas de quoi, pourtant, inquiéter Marquinhos et les siens. Trois minutes plus tard, Fabian Ruiz, après un essai infructueux de Mbappé, tentait sa chance à l'entrée de la surface de réparation et redonnait deux buts d'avance aux Parisiens (1-3, 86e). Paris, avec ce succès, compte de nouveau six points d''avance sur le RC Lens et une meilleure différence de buts. Le onzième titre de champion de France se rapproche à grands pas.