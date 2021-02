FC Barcelone : le PSG peut trembler, le Barça prépare un surprenant come-back !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

Après sa victoire poussive face à l’OGC Nice (2-1), le PSG a tourné son esprit vers le FC Barcelone. Mardi prochain, les hommes de Mauricio Pochettino sont attendus au Camp Nou pour défier les Blaugrana, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Les partenaires de Lionel Messi ont rassuré, hier, en venant facilement à bout d’Alavès (1-5). Au-delà de cette victoire qui maintient l’espoir d’une folle remontée en Liga (le Barça pointe à 8 longueurs de l’Atlético Madrid, leader, qui compte un match en moins), une autre bonne nouvelle est rapportée par la presse espagnole ce dimanche matin.

Piqué va plus vite que prévu

Blessé à un genou depuis novembre dernier, Gerard Piqué pourrait être opérationnel face au PSG. Annoncé sur le flanc jusqu'à la fin du mois de février, le défenseur central serait en avance sur son tableau de reprise. Un retour qui pourrait régler les errements défensifs du FC Barcelone et mettre à mal les Parisiens. Orphelins de Neymar et Di Maria, les Rouge et Bleu voient une autre mauvaise nouvelle poindre le bout de son nez…