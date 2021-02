FC Barcelone - PSG (1-4) : Mbappé, un triplé, des records et une valeur à la hausse

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En allant s'imposer sur le terrain du FC Barcelone, le PSG a frappé fort hier soir. Le club de la capitale est devenu la première équipe française à s’imposer sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions après 10 rencontres sans victoire pour les clubs de l’Hexagone (2 nuls, 8 défaites).

Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé, lui est devenu le 1er joueur à inscrire un triplé face à Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. Le champion du monde est aussi monté sur le podium des meilleurs buteurs français en phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

Il a dépassé Pauleta

Avec 8 buts, il a rejoint Zinédine Zidane et n'est plus devancé que par Thierry Henry (12 buts) et Karim Benzema (18 buts). Enfin, avec 110 buts, Mbappé a dépassé Pauleta (109 buts) pour devenir le 3e meilleur buteur toutes compétitions confondues de l'histoire de Paris, dépassant Pauleta (109) derrière Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156).

Conscient que son joueur a crevé l'écran sous les yeux de la planète entière, le PSG entend en recueillir un maximum de bénéfices. Selon Le Parisien, les dirigeants du club, Leonardo en tête, entendraient négocier un éventuel départ l'été prochain à partir de 200 M€, et ce malgré la crise sanitaire qui impacte les finances des plus grands. Le quotidien régional ajoute que l'attaquant réclamerait un salaire annuel de 30 M€ brut minimum. Mbappé a fait très fort hier et il compte surfer sur la vague, que son avenir s'inscrive à Paris ou ailleurs.