FC Barcelone - PSG (1-4) : la réaction de Kylian Mbappé après son festival

Quel match de Kylian Mbappé ! Pas dans son assiette depuis plusieurs semaines, le natif de Bondy avait déjà montré à Marseille (2-0) qu'il commençait à retrouver ses sensations, avec ce premier but inscrit suite à un contre supersonique. Mais ce soir au Camp Nou, il a fait encore plus fort. Auteur d'un triplé ayant permis à son équipe de renverser un Barça qui menait au score suite à un pénalty de Messi, il a prouvé qu'il pouvait porter sur ses épaules l'attaque parisienne en l'absence de Neymar.

"C’est magnifique mais on n’a rien gagné"

Au micro de RMC Sport, le champion du monde, qui a conservé le ballon du match comme après chaque triplé et qui a dépassé Pauleta (109 buts) au classement des goleadors du club de la capitale avec 111 réalisation, a fait preuve de beaucoup d'humilité.

“On est très content. C’était un match très important. On voulait venir ici et gagner le match. C’est ce que l’on a fait avec la victoire au bout. Maintenant, on est concentré sur nos objectifs, on a un match important dimanche en championnat parce que l’on n’a pas de marge et que l’on n’est pas premier. C’est important de se remettre la tête au championnat parce qu’avec ce match, c’est magnifique mais on n’a rien gagné."