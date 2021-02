FC Barcelone – PSG (1-4) : Pochettino dévoile la folle promesse de Mbappé avant sa démonstration

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier matin, la presse espagnole lançait le choc entre le FC Barcelone et le PSG par le prisme du duel Lionel Messi – Kylian Mbappé. Même si un penalty de la Pulga a donné l'illusion, il n'y a finalement pas eu débat, avec un Mbappé en forme internationale qui a dominé la rencontre de la tête et des épaules avec un triplé retentissant.

Et le pire, c'est que le buteur parisien avait senti cette grande soirée venir ! Mauricio Pochettino, après la rencontre, a révélé toute la confiance qui habitait Mbappé avant le match. « Kylian se sentait bien avant le match. Hier (lundi) à l’entraînement, il m’a demandé: ‘Combien de fois as-tu gagné au Camp Nou ?’. Je lui ai répondu ‘une fois’ avec l’Espanyol. Et il m’a dit: ‘Demain, ça sera la deuxième’. Et là, à la fin du match, il m’a dit: ‘Je t’avais dit qu’on gagnerait la deuxième’. »

Mbappé a construit son histoire pour Pochettino

Une détermination qui aurait été considéré comme de l'arrogance si Paris avait flanché, mais qui est forcément mise en avant ce mercredi. Pochettino, en tout cas, savoure d'avoir un tel crack sous la main. « Je pense que personne ne découvre Kylian, c’est un top mondial, un très grand footballeur, je suis content qu’il soit dans notre club. Les grands joueurs construisent leur histoire et leur carrière par des matches comme celui-là. C’est vrai qu’un hat-trick contre le Barça le place sous les feux médiatiques. Je suis très content pour lui, il le mérite. »