Inter Miami : Messi a changé d'avis, un ultime défi fou fixé ?

Il y a un an, Lionel Messi réalisait son rêve et devenait champion du monde avec l'Argentine et battant la France en finale malgré un triplé de Kylian Mbappé. Ce titre, Messi entendrait le défendre, en 2026, même s'il aura alors 39 ans.

Ouvert à l'idée de défendre son titre de Champion du Monde ?

Interrogé par Star+ sur son éventuelle présence aux Etats-Unis, Canada et Mexique, la Pulga a eu cette réponse : "Le temps dira si je suis ou pas à la prochaine Coupe du monde. Je vais arriver à un âge qui normalement ne me permettrait pas de disputer le Mondial. J'ai déjà dit que je ne pensais pas que j'y serai, et il avait semblé que je prendrais ma retraite après le dernier Mondial, mais c'est tout le contraire. Maintenant, je veux y être plus que jamais".

Et à lui d'ajouter... "Je ne pense pas au Mondial, et je ne dis pas à 100% que je n'y serai pas, car tout peut arriver. En raison de mon âge, le plus normal serait que je n'y sois pas. Après on verra jusqu'où ça peut aller. Peut-être qu'on réussira bien à la Copa America, et que tout sera réuni pour continuer. Peut-être pas. En étant réaliste, ce sera difficile."

