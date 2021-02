FC Barcelone – PSG : Mbappé, Verratti, son admiration pour Koeman... Pochettino en dit plus

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur le Barça

« C'est vrai que c'est un match spécial. Quand on s'est engagé avec le PSG, il y a seulement quarante jours, on sentait que cette date du 16 février était très importante. On le sent partout dans l'équipe d'ailleurs. Il est clair que c'est un objectif clair du club de gagner cette compétition. L'équipe est prête. »

Sur la Remontada

« Je suis très calme. L'histoire, c'est l'histoire, et là, c'est une réalité différente, avec un groupe différent. On ne peut pas changer le passé mais on peut construire un meilleur futur. C'est l'idée du club. »



Sur Marco Verratti

« On y va pas à pas. Il faut d'abord analyser les sensations de Marco lors de l'entraînement d'aujourd'hui (lundi), qui ne sera pas une séance exigeante. Bien sûr qu'on a un plan de jeu et on prendra une décision en fonction de la forme des uns et des autres. »

Sur Kylian Mbappé

« J'attends ce que j'attends toujours de grands joueurs comme Kylian. Je suis très content de ses performances depuis le début. Chaque joueur a son rôle et doit le suivre. Il est clair que les absences sont importantes mais on a une équipe très motivée pour jouer ce match. »

Sur Ronald Koeman

« Les nouveaux entraîneurs ont toujours besoin d'un certain temps pour répondre au projet, aux besoins, et voir les résultats de la philosophie mise en oeuvre. Le Barça, après huit mois avec Ronald Koeman, a beaucoup évolué. Tous les coaches ont besoin d'un certain temps. Koeman l'a eu. Et son équipe est beaucoup plus solide. Ce n'est pas une surprise pour moi. J'admirais Koeman en tant que joueur, je l'admire aujourd'hui en tant que coach. »