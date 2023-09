FC Barcelone, PSG : Messi a connu sa première désillusion à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (36 ans) marche sur l’eau depuis son arrivée à Miami. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 11 matches de l’Inter, l’attaquant argentin de poche a toutefois connu sa première désillusion en MLS : un match nul contre Nashville (0-0). Un résultat qui a frustré plus que jamais Messi, qui a dû être calmé par Gerardo Martino après la rencontre. La fiche de Lionel Messi Messi très contrarié après Nashville "Léo était vraiment frustré après notre match nul sans but face à Nashville. J’ai dû lui dire "détends-toi, on ne gagnera pas tous nos matches." Il était réellement contrarié. Il est en quête permanente de victoires et c’est dur de changer cette mentalité", a affirmé l’entraîneur de l’Inter Miami dans des propos relayés par The Athletic. Thiago et Mateo Messi ont commencé à jouer pour l'académie de l'Inter Miami



J'aurai aimé les voir à la Masia 🥹 pic.twitter.com/gL0qE0QC2W — Loguito Fcb (@Loguito6) September 14, 2023

Pour résumer Parti sur les chapeaux de roue à l'Inter Miami, où il a débuté sa folle aventure en Major League Soccer en juillet dernier, Lionel Messi (36 ans) a connu son premier coup dur. Son entraîneur Gerardo Martino a été obligé de le calmer !

Bastien Aubert

Rédacteur