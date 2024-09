FC Barcelone, PSG : nouveau coup dur pour Neymar ?

Gravement blessé en octobre dernier alors qu’il était en sélection brésilienne, Neymar voit le bout du tunnel. Son retour est programmé pour cet automne mais il risque d’être retardé. En effet, Al-Hilal, qui ne peut inscrire que 8 joueurs étrangers auprès de la ligue saoudienne, en totalise 9. Et le club saoudien n’était pas certain de sélectionner Neymar.

En balance avec Renan Lodi

Renan Lodi, l'ancien marseillais, suivi par le PSV Eindhoven, pourrait être sacrifié, mais ce vendredi, Record révèle que Neymar en personne pourrait être sacrifié par Jorge Jesus. Le technicien portugais compterait sur Lodi et il estimerait que Neymar n'est pas encore assez prêt et qu'il serait préférable de la protéger et de le faire jouer en 2025. Et cela alors que la star brésilienne doit reprendre l’entraînement collectif en novembre. A suivre...

Jorge Jesus só quer Neymar inscrito em janeiro: o que está em cima da mesa https://t.co/nA2pVYRjq8 — Record (@Record_Portugal) September 5, 2024