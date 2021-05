FC Nantes, OL, LOSC, PSG : Domenech se paye Mbappé, Neymar et compagnie

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Hier dans L'Equipe du Soir, Raymond Domenech a félicité Christophe Galtier pour le 4e titre de champion de France du LOSC. L'occasion pour l'ancien coach du FC Nantes d'envoyer une petite pique au PSG.

« Ils ont perdu des matches qu'ils n'avaient pas le droit de perdre »

« Les Parisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux mêmes, a-t-il soutenu. Ils ont été plombés par leur suffisance, leur nervosité. Ils ont eu pas mal d'expulsés. Ils ont manqué de concentration, de régularité. Ils n'ont pas le droit. » Et à lui d'ajouter : « 82 points, c'est le plus faible total de Paris depuis longtemps. Ils ont battu le Bayern et le Barça en Ligue des champions mais en championnat ils ont perdu des matches qu'ils n'avaient pas le droit de perdre. »