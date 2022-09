FC Nantes - PSG (0-3) : Mbappé buteur, Messi exceptionnel, les notes des joueurs parisiens à Nantes

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Gianluigi Donnarumma : 5

Un match en tribunes, ou presque. Hormis quelques centres faciles à capter, le portier italien n'a rien eu à faire.

Danilo Pereira : 6

Positionné à droite de la charnière à trois centraux, le Portugais a livré une prestation très propre. Juste dans ses relances, serein techniquement et souvent bien placé (58e), il aurait même pu marquer au point de penalty mais n'a pas mis suffisamment de puissance (14e). Le polyvalent milieu de terrain a retrouvé son poste préférentiel après l'entrée de Ramos pour la dernière demi-heure.

Marquinhos : 5,5

Quelque peu bousculé physiquement en début de rencontre, à l'image d'un duel avec Mohamed (9e), il a un temps confirmé ses légères difficultés actuelles. Mais le Brésilien s'est ensuite montré très propre, notamment dans les airs, et est passé proche de marquer sur corner (15e).

Presnel Kimpembe : 6

Le défenseur français a été le plus costaud dans les duels. Une intervention solide devant Mohamed, de l'engagement devant Blas (52e), un bon tacle (61e) : le gaucher a mis de l'impact, mais proprement.

Achraf Hakimi : 5

Le Marocain a arpenté son couloir droit, mais il a soit manqué de justesse, soit été frustré par une jambe adverse qui traînait à chaque dernier geste (49e, 59e). On attend plus de l'ancien joueur de l'Inter, surtout avec autant d'espaces, et encore plus dans ce type de scénario.

Vitinha : Non noté

Le Portugais s'est battu pour récupérer un ballon avant d'être victime d'une vilaine intervention de Fabio, exclu sur le coup (24e). Blessé au-dessus du genou droit – pas celui de l'impact, l'autre, avec une torsion -, il a cédé sa place à Renato Sanches quelques minutes plus tard (33e).

Renato Sanches : 5

Dans un registre différent de celui de son compatriote, il a amené de la verticalité par les courses, mais s'est aussi montré à l'aise dans le petit jeu. Il doit toutefois faire mieux sur sa passe vers Neymar, qui pouvait partir seul au but (77e).

Marco Verratti : 6,5

Le milieu de terrain italien lance la contre-attaque du premier but (18e), puis est encore à l'origine du deuxième avec une belle ouverture pour Mbappé (54e). Averti pour antijeu, il s'est aussi distingué par un superbe tacle dont il a le secret (45e). Du bon Verratti. Remplacé par Sergio Ramos (62e).

Juan Bernat : 5

Entre intervention trop tendre (13e) et bien sentie (30e), entre ballon qui brûle (41e) et superbe passe (43e), le latéral espagnol a soufflé le chaud et le froid. Il a cédé la place dès la pause à Nuno Mendes, pour éviter tout risque après avoir été averti (45e+2).

Nuno Mendes : 6

Eliminé d'entrée par Blas (48e), il a mis plus d'impact ensuite (61e). Surtout, le latéral portugais s'est offert son premier but avec le club de la capitale, en suivant une frappe sur le poteau de Neymar (68e). Deux minutes plus tôt, il avait déjà sérieusement donné chaud à Lafont (66e).

Lionel Messi : 8

Très disponible et en jambes, l'Argentin a été dans absolument tous les bons coups et a terminé la soirée avec un nouveau doublé de passes décisives, comme contre Toulouse. Deux caviars pour Mbappé qui lui permettront de digérer son manque de réussite quand il s'est agi de soigner ses stats de buts, à l'image d'une frappe forcée de près (66e).

Pablo Sarabia : 5,5

Titulaire alors que Christophe Galtier gérait les temps de jeu, l'Espagnol a bien démarré, à l'image de sa récupération qui lance l'action de l'ouverture du score (18e). Si son activité n'a pas baissé, sa justesse s'est quelque peu effritée, avec une mauvaise remise suivie d'un centre forcé, par exemple (53e). On aurait aimé en voir un peu plus dans la zone de vérité. Remplacé par Ekitike (71e).

Kylian Mbappé : 7

L'attaquant tricolore a soigné ses statistiques avec un doublé clinique. Son premier but est venu d'une frappe enroulée en une touche, qui est l'une de ses marques de fabrique (18e). Puis, désireux de servir Messi sur un plateau au départ de l'action du deuxième, c'est finalement lui qui a profité d'une offrande de l'Argentin au bout d'un long une-deux (54e). Sans le retour de Pallois devant sa ligne, il s'offrait un triplé (62e). Remplacé par Neymar (63e).