FC Nantes - PSG (0-3) : Mbappé forfait à Leipzig, Pierre Ménès est anéanti !

La blessure de Kylian Mbappé (21 ans) contractée samedi face au FC Nantes à la Beaujoire (0-3) semble finalement plus importante que prévu. Déjà privé de Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat et Mauro Icardi, le PSG pourrait en effet devoir aussi faire sans son attaquant vedette demain en Ligue des champions. Hier soir, L’Équipe affirme qu’il n’était pas certain que le champion du monde s’envole ce matin avec ses partenaires pour Leipzig. « Ce sera très compliqué pour Kylian d’être sur le terrain demain soir », glisse même un proche du dossier.

« Je suis inquiet pour le PSG en Ligue des champions. »

Cette impression pessimiste confirme les inquiétudes apparues ces dernières heures. Mbappé avait ressenti une pointe derrière la cuisse à Nantes qui pouvait faire penser à une simple fatigue musculaire, en raison de l’enchaînement des matches. Le diagnostic serait donc plus important aujourd’hui, ce qui n’est pas pour rassurer Pierre Ménès quant à la suite de la campagne européenne du PSG.

« Sortir des poules, ce n’est pas fait, souffle le consultant de Canal+ dans sa pastille Pierrot Face Cam. Et si demain, il n’y a pas Mbappé en plus des autres absents à Leipzig, ça va être très compliqué. Moi, perso, je suis inquiet pour le PSG en Ligue des champions. »