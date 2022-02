FC Nantes - PSG : les plaintes arbitrales de Leonardo et Verratti injustifiées ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG est-il dans le collimateur des arbitres de Ligue 1 ? Après les doléances de Leonardo et Marco Verratti samedi suite à la défaite à Nantes (1-3), L’Équipe a enquêté et fait une trouvaille en or. Chiffres à l’appui, le quotidien sportif affirme que le PSG n’est pas spécialement plus sanctionné que les autres (235 fautes commises, 2e bilan le plus faible de L1) et apparaît comme la 9e de L1 à écoper le plus de cartons cette saison (51, avertissements et expulsions).

Un élément est toutefois intéressant et vient étayer les propos de Leonardo : le PSG se situe au deuxième rang des équipes les plus rapidement sanctionnées d’un avertissement. Là où il faut en moyenne 7,6 fautes pour que Rennes, par exemple, écope d’un avertissement, il n’en faut que 4,6 pour que les hommes de Pochettino soient sanctionnés.

« C’est compliqué de trouver un équilibre. En formation, on nous indique qu’il faut protéger les joueurs créatifs mais, en même temps, on ne peut pas tout leur laisser passer, explique l’ancien arbitre international Bruno Derrien. Dans l’absolu, il n’y a qu’un seul arbitrage. Mais de manière inconsciente, parfois, face à des joueurs qui ont des statuts, dans des matches très regardés où la caisse de résonance sera importante, l’arbitre qui fait face à un joueur dit star va peut-être vouloir montrer qui est le patron. »

La une du journal L'Équipe du lundi 21 février. pic.twitter.com/je6Gq6FdR8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 20, 2022