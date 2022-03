FC Nantes, PSG : Mickaël Landreau fait une drôle d'annonce sur Leonardo et Al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Depuis l'élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des champions, des changements sont annoncés à la tête du club de la capitale, où Mauricio Pochettino mais aussi Leonardo, voire Nasser Al Khelaïfi seraient menacés. Mais selon Mickaël Landreau, présent hier au Canal Football Club, il n'y aura pas forcément de refonte de l'organigramme... «Je ne vois pas pourquoi il y aurait beaucoup de changements, a expliqué l'ancien portier. Les dirigeants parisiens font ce qu'ils ont envie de faire et malgré les résultats en Ligue des champions, le club a pris une ampleur incroyable. C'est ce qu'ils veulent avant tout, je crois, avant même les résultats. »

« Le PSG, c'est leur joujou »

Et à lui d'ajouter: « Le PSG, c'est leur joujou. Ils ont Messi, Neymar, Mbappé. Le reste, c'est accessoire. Il n'y a pas de projet sportif. On l'a vu quand ils ont viré Laurent Blanc à cause d'un match alors qu'ils venaient de le prolonger. »