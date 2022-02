FC Nantes - PSG : Verratti risque très gros, Chapron balance sur les divas parisiennes !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le Conseil national de l’éthique (CNE) de la FFF a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue au sujet des propos de Marco Verratti après Nantes-PSG (3-1) samedi. Excédé par la défaite de son équipe et l’arbitrage de M. Lesage, le milieu italien du PSG avait laissé sa colère s’exprimer au micro de Canal+ : « On ne peut même pas parler avec l’arbitre. (...) l faut prendre ses responsabilités parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres. »

Selon le barème disciplinaire, un joueur risque, si son comportement est jugé grossier, cinq matches de suspension. Mais la commission reste libre de sanctionner plus légèrement ou plus sévèrement selon les faits reprochés. Le CNE n’a pas saisi la commission pour Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui avait également commenté l’arbitrage.

Invité à dire pourquoi le PSG était peut-être arbitré différemment des autres équipes en Ligue 1, Tony Chapron n’a pas mâché ses mots à l’endroit des stars parisiennes. « Le PSG ne supporte pas de perdre. Ils sont dans la frustration, a-t-il balancé dans le Late Football Club hier soir sur Canal+ Sport. Quand on regarde leurs six cartons à Nantes, et pas dix comme le dit Verratti, ce sont des cartons d'énervement. Quand ils sont en difficulté, ils s’énervent. Ils ne sont pas habitués à perdre. »

🗨 "C'est un club qui ne supporte pas de perdre, ce sont beaucoup de cartons de frustration"



Le PSG n'est pas arbitré comme les autres ou tout est normal ? 🔴🔵 pic.twitter.com/GqLJSAU82V — Late Football Club (@LateFootClub) February 21, 2022